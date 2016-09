Le processus lancé

Réagissez

Invités, dimanche, du 1er Forum de la presse de la rentrée, animé sur les ondes de la radio de Biskra par Abdelbasset Tatayat, le directeur des services agricoles (DSA) Aïssa Derbali et le président de la Chambre de l’agriculture, Messaoud Guemari, ont brossé un tableau positif et encourageant du secteur agricole dans la wilaya.

Le DSA a estimé que la production de dattes à Biskra atteindra cette année 4,3 millions de quintaux, celle des légumes frais sera de presque 6 millions de quintaux et celle des céréales effleurera les 800 000 quintaux.

«La wilaya est leader national en terme de production agricole qui s’améliore notablement en quantité et en qualité, mais les agriculteurs doivent s’adapter aux nouvelles techniques culturales et d’irrigation afin de se prémunir contre le manque d’eau et la sécheresse qui sévit depuis des années sur la région et aussi assurer les travailleurs et techniciens agricoles qu’ils embauchent, car ne pas assurer les employés participe à raréfier la main d’œuvre. En coordination avec le secteur de la formation professionnelle, nous allons former des techniciens et des ouvriers agricoles qui bénéficieront de stages pratiques sur site», a-t-il dit.

Au sujet de la commercialisation et du conditionnement des produits agricoles, ainsi que la labellisation de la datte Deglet nour, dont le ministère de l’Agriculture a édicté dernièrement les procédures à mettre en œuvre, l’invité du Forum a annoncé qu’une immense chambre froide d’une capacité de 20 000 tonnes était en voie de construction à Chetma.

Celle-ci permettra, selon lui, de réguler le marché et de maintenir constants les prix des fruits et des légumes. «Le processus de la labellisation des dattes de Tolga est en cours. Nous avons répertorié 12 producteurs de dattes qui sont éligibles selon les constatations et analyses de ITDAS chargé du suivi et du contrôle du respect des critères précis contenus dans un cahier des charges pour bénéficier de ce label», a-t-il ajouté. «Les agriculteurs de Biskra s’acquittent de leur mission avec brio malgré les difficultés et relèvent chaque année le défi de développer la production agricole», a clamé Messaoud Guemari, président de la Chambre de l’agriculture.

Cette dernière co-organise chaque année le Salon de la datte de Tolga et la Fête du mouton d’Ouled Djellal pour promouvoir les capacités de la wilaya dans le secteur phoenicicole et de l’élevage des ovins. «La balle est dans le camp des industriels et des pouvoirs publics qui doivent œuvrer désormais pour améliorer le conditionnement et la commercialisation des denrées agricoles. Jeter pêle-mêle des fruits et des légumes dans des cageots de 20 ou 30 kg n’est plus de mise. Il nous faut entamer une mue vers un conditionnement de qualité internationale si nous voulons que nos produits agricoles soient exportables. La datte de Tolga et les figues sèches de Béjaïa peuvent être les moteurs d’une nouvelle façon de travailler et de soutirer d’importantes plus-values en ces temps d’austérité budgétaire», a-t-il fait remarquer.

D’autres thèmes liés aux performances et au développement du secteur agricole, au foncier agricole, à la disponibilité de l’eau et du courant électrique dont pâtissent de nombreux agriculteurs, aux actions phytosanitaires et aux perspectives rassurantes, ont été abordés durant cette émission radiophonique appréciée des auditeurs de Biskra pour son ton et son contenu toujours des plus intéressants.