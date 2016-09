Le marché central débarrassé des étals anarchiques

Réagissez

En application d’un arrêté municipal visant à lutter contre le commerce informel et anarchique, les agents de la commune, accompagnés des forces de police, de la Protection civile et de représentants de la direction du commerce, ont procédé, jeudi dernier, au démantèlement d’une cinquantaine d’étals et de tables d’exposition et de vente de divers produits agricoles et de petits biens d’équipement, installés depuis des années autour du marché couvert du centre-ville de Biskra. Commencée dés les premières heures de la journée, cette opération a pour objectif d’organiser le secteur du commerce et de libérer les alentours du marché central de Biskra occupés illégalement par des dizaines de commerçants et où s’entassent quotidiennement des milliers de clients venant y faire leurs emplettes, a-t-on appris. Saluée par les riverains et les commerçants légaux, cette initiative risque néanmoins de péricliter du fait de l’entêtement des marchands ambulants à réoccuper les lieux au moindre relâchement de vigilance des autorités locales, relèvent des habitants de Biskra souvent

dépités et déçus par ce genre d’interventions ne prévoyant aucune solution de rechange pour la cohorte de petites gens délogés qui sont pour la plupart des pères de famille tirant leur subsistance de cette activité commerciale et qui reviendront à la charge sans préavis, craint-on.