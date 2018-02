Le marché aux oiseaux retourne au centre-ville

Réagissez

Face à la montée au créneau des riverains de Djebel Dhalaâ, refusant que le marché aux oiseaux, tenu hebdomadairement, soit délocalisé du centre-ville vers la placette de leur quartier, l’APC de Biskra, qui avait émis un arrêté pour la délocalisation de ce marché, en vue de désengorger les alentours du marché central, est revenue sur sa décision.

Le maire de Biskra a émis un communiqué laconique exhortant les revendeurs patentés de volatiles à revenir installer leurs cages et étals sur leur emplacement d’origine soit la Place du Jardin du 20 Août, en face du CEM Youcef Lamoudi, a-t-on constaté. Ainsi, vendredi matin, la place de Djebel Dhalaâ était calme et sereine à la grande satisfaction des riverains, qui ont agi pour cela et au grand dépit d’autres, qui voyaient en ce marché aux oiseaux une opportunité d’animer le quartier et d’en faire un pôle de villégiature et de promenades pour les amoureux de ces créatures ailées et les familles.

Opposants et partisans à la tenue de ce marché sur la placette de Djebel Dhalaâ se sont littéralement étripés dans les cafés, les lieux publics et sur les réseaux sociaux, note-t-on. Encadré par des agents de la sûreté publique mobilisés pour éviter qu’il ne déborde de son aire et provoque des embouteillages dans les rues environnantes, le marché aux oiseaux s’est tenu comme chaque vendredi matin à son emplacement originel.