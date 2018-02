Le jeune entrepreneur met fin à sa grève de la faim

Réagissez

Après une semaine de grève de la faim et l’occupation nuit et jour de l’entrée de l’APC de Biskra pour revendiquer le versement d’une somme d’argent qu’il réclame au titre de projets réalisés, le jeune entrepreneur Haballah Ahmed Meghazzi, a mis fin, mardi soir, à son action désespérée au grand soulagement des membres de sa famille et de ses proches lesquels avaient quelques heures avant paralysé la circulation au centre-ville en signe de soutien.

C’est Ahmed Kerroum, wali de Biskra, qui serait intervenu pour demander au P/APC de dénouer la crise. Celui-ci a invité, par l’entremise de ses parents et proches, le jeune entrepreneur à mettre fin à la grève de la faim contre le règlement et l’épuration imminents de sa situation financière.

«Par respect au wali de Biskra qui a entendu mon cri de dépit, j’arrête cette grève de la faim, mais je reviendrai dans 10 jours si rien n’est fait pour la régularisation de ma situation.», a déclaré le concerné.

«Pour corriger de fausses informations colportées ça et là, je voudrais préciser que je n’ai aucune relation avec cet entrepreneur. Si son dossier avait été valide et réglementaire, ses factures auraient été honorées. Nous avons plus de 64 milliards de centimes non versés à des entrepreneurs avec lesquels il y a un contentieux du à un défaut dans leurs qualifications et dossiers de candidatures à remporter et réaliser des projets de travaux publics. L’ordonnateur est le président de l’APC. Notre service n’a rien à voir avec le blocage de la situation de cet entrepreneur.

Nous ne faisons qu’appliquer la réglementation en vigueur.», a dit, Djamel Benadji, directeur du trésor de la commune de Biskra, «injustement vilipendé et jeté à la vindicte et à l’opprobre populaire.», se désole-t-il concernant cette affaire.