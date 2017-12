Réagissez

Espace vert historique de la ville de Biskra créé en 1875, le Jardin Landon, se meurt faute d’eau d’irrigation, rapporte-t-on.

Couvrant environ 5 ha et recelant une multitude d’espèces végétales rustiques, exotiques et locales, il est le fleuron des jardins publics de Biskra. Des dizaines d’habitants de la Reine des Ziban et d’autres résidents à l’étranger dénoncent cette situation à travers les réseaux sociaux, où des photographies circulent, montrant des travées poussiéreuses et comme abandonnées, des arbres et des palmiers aux feuilles et palmes jaunies et des carrés asséchés et arides. Parfaitement au courant du sort infligé à ce jardin cher au cœur des habitants de Biskra, les autorités locales tardent à réagir, pense-t-on. Pendant des années, la direction de l’environnement, qui a initié une opération de réhabilitation du Jardin Landon, l’a bénévolement entretenu et géré en lieu et place de l’APC, à qui il appartient de droit. Il n’est plus irrigué, à cause d’une pompe de forage d’eau défectueuse, a-t-on appris.

En attendant la réparation de cette pompe, le service des espaces verts de l’APC de Biskra a décidé de l’irriguer dans les prochains jours au moyen de citernes, avant le dépérissement des végétaux les plus fragiles, est-il projeté. Jeudi, les employés de Sokara bis, entreprise publique créée dernièrement pour s’occuper du nettoyage de la ville, de la maintenance des routes et de l’entretien des jardins publics, a mobilisé des moyens considérables et ses employés pour procéder à l’irrigation du Jardin Landon afin de parer au plus pressé et de sauver cet espace vert de la sécheresse et de la décrépitude, au grand bonheur des habitants de Biskra, qui ne veulent pas que ce joyau végétal disparaisse, a-t-on constaté.