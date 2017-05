Le docteur Mohamed Benjdidi n’est plus

Réagissez

Le docteur Mohamed Benjdidi, président du bureau de Biskra de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (Forem) est décédé, samedi, premier jour du Ramadhan, des suites d’une longue maladie.

Cette triste nouvelle a ému des centaines de personnes qui connaissaient le défunt et le respectaient pour ses actions altruistes et désintéressées en faveur des franges les plus défavorisées et démunis de la population. «Malades chroniques, handicapés, enfants abandonnés, jeunes délinquants, chômeurs, femmes en difficulté et personnes atteintes de troubles psychiatriques trouvaient à la Forem de Biskra un tant soit peu de réconfort et d’aide», racontent ses amis et proches.

Malgré sa maladie, qui le contraignait à utiliser une chaise roulante, le docteur Benjdidi, cinquantenaire et père de famille, poursuivait inlassablement ses actions caritatives, ses campagnes de sensibilisation et ses séminaires, afin de vulgariser auprès du grand public les conduites à tenir pour prévenir les maladies et les fléaux sociaux et œuvrer pour la santé publique et l’intérêt général. Des dizaines de personnes ont suivi le cortège funéraire et assisté à l’enterrement de cet homme de bien.