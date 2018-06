Le directeur de l’EPE-TVE nous écrit :

Réagissez

En vertu du droit de réponse et suite à l’article paru dans vos colonnes le 20 mai 2018 en page 7, intitulé «Un dégraissage provoque l’ire des travailleurs de l’EPE-TVE», nous tenons à porter des clarifications sur la situation de l’unité 34 de Biskra.

Néanmoins, pour plus de précision, il est opportun de vous faire part de quelques indicateurs de gestion (tiré du bilan 2017 certifié), afin de mieux situer l’unité sur le plan financier ainsi que ses moyens de production.

Chiffre d’affaires (2017) 111 041 938,95 DA, charges (2017) 165 868 333,09 DA, créances (2017) 93 326 969,05 DA, 93 millions de dinars de créances en 2017, dont 71 millions de dinars détenus sur un seul client, non facturé à temps.

Au regard de la situation financière de l’entreprise, qui se singularise par un résultat net négatif de 75 MDA, un projet de plan d’action a été soumis au conseil d’administration (organe de gestion), qui, dans sa résolution N° 07 de sa séance du 14 mars 2018 a approuvé la restructuration de l’unité 34 de Biskra en centre d’exploitation en lieu et place d’unité en perspective d’économie substantielle en termes de charges et une meilleure maîtrise de la gestion, précédemment jalonnée d’actes délictuels actuellement pendants au niveau du tribunal de Biskra.

Décision de restructuration qualifiée, hélas, par les travailleurs d’«arbitraire, inconcevable et inopportune…»

Nous tenons à préciser que la mesure de restructuration n’affecte nullement les postes productifs et il n’est enregistré aucun licenciement abusif. Les effectifs au premier (1er) trimestre 2018 se composent réellement de 59 salariés, dont 18 chauffeurs sont actuellement en situation irrégulière pour refus de signature de leur contrat.

Les charges de la TVE-Biskra, sont les plus élevées, comparativement à ses unités sœurs : Sétif et Skikda. Elle dispose de 23 autocars seulement et enregistre une consommation de : 7 723 305,40 DA, soit une moyenne de 335 795,89 DA/autocar (1er trimestre 2018).

Afin de mieux situer l’unité, nous reprenons, à titre de comparaison, les données des autres unités de l’entreprise pour la même période :

L’unité de Sétif compte 38 autocars et consomme un total de 5 259 378,95 DA, soit une moyenne de 138 404,71 DA/Autocar.

L’unité de Skikda dispose quant à elle de 55 autocars et une consommation totale de 10 739 573, 54 DA, soit une moyenne de 195 264,97 DA/autocar.

En ce qui concerne le chiffre de 40 000 DA/j/autocar et le prix avancé pour la location vers la Tunisie, nous portons un démenti catégorique.

De ce qui précède, nous invitons l’ensemble des travailleurs concernés à la sagesse, à la reprise du travail, au respect des engagements pris par les gestionnaires afin d’éviter que la situation financière de l’entreprise ne s’aggrave davantage.

L’impasse a été évitée in extremis par une décision récemment ratifiée par le Conseil des participations de l’État (CPE), accordant un différé de 24 mois pour le remboursement de l’emprunt bancaire contracté dans le cadre des mesures d’assainissement financier et de développement décidées par les pouvoirs publics au profit de l’entreprise.