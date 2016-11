Le développement de l’aquaculture en ligne de mire

Réagissez

La pépinière des entreprises de Biskra organise du 20 au 24 novembre, en collaboration avec la CCI des Zibans et la direction de l’industrie, des sessions de formation aux techniques managériales et à l’entrepreneuriat féminin afin d’encourager et d’orienter les jeunes diplômés et diplômées de la formation professionnelle, de l’université et des jeunes sans qualification, mais porteurs de projets, à s’investir dans la création d’une entreprise.

Outre des cours sur les procédures administratives et juridiques et les techniques pour fonder une entité industrielle, avec ou sans le soutien financier de l’Etat, les stagiaires recevront des conseils de la part d’enseignants spécialisés en investissement dans le secteur agricole et particulièrement dans le domaine de l’aquaculture. A ce propos, l’Incubateur de Biskra abrite une entreprise de production de poissons destinés à la consommation réalisée par une femme entrepreneur, qui affiche des résultats prometteurs. Son entreprise née d’un partenariat algéro-soudanais sera au centre d’un séminaire en sa qualité d’entreprise pilote. Ces journées se dérouleront à la pépinière des entreprises, à l’université Mohamed Khider et au centre de formation Fadhila Saâdane de Biskra.