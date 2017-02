Le chef du parc communal sous les verrous

Réagissez

Accusés de dilapidation des biens de l’Etat, de vol et d’association de malfaiteurs, le chef du parc communal de Sidi Okba et deux de ses acolytes, âgés de 30 à 45 ans, ont été placés, hier, sur ordre du procureur de la République en détention préventive, indique un communiqué de la sûreté de wilaya de Biskra. Suite à une plainte de l’APC de Sidi Okba, faisant état de la disparition de divers matériels et de la dégradation de plusieurs véhicules au niveau du parc cité, les agents de la sûreté de la daïra de Sidi Okba ont ouvert une enquête. A l’issue des investigations, il s’avère que le chef du parc communal, lieu servant aussi de fourrière pour les véhicules saisis par la police, avertissait ses complices sur l’arrivée de «marchandise intéressante». Ceux-ci procédaient de nuit aux larcins, revendaient le matériel volé et se partageaient les gains, est-il précisé.