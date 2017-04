Le centre de formation des forces spéciales s’ouvre au public

Réagissez

Destiné au grand public et particulièrement aux jeunes désirant embrasser une carrière dans les unités d’élite de l’ANP, le centre de formation des forces spéciales (CFFS) de Biskra dépendant de la 4e région militaire organise du 18 au 20 avril, des Portes ouvertes se déroulant à l’école régionale des sports olympiques.

Accompagné des autorités locales, le wali de Biskra Ahmed Kerroum en a donné le coup d’envoi hier matin avant de visiter les stands où il a reçu toutes les explications de mise et d’assister à une démonstration de force de la dernière promotion de commandos parachutistes. Ceux-ci ont présenté des exercices de tir, de maniement d’armes blanches et à feu, de combats au corps-à-corps et à la baïonnette ainsi que de destruction de strates de briques enflammées et de montage de kalachnikov et de PA les yeux bandés. Cette démonstration a fortement impressionné les présents qui n’ont pas tari d’applaudissements. «J’exhorte les jeunes à postuler pour ce centre de formation offrant d’excellentes conditions d’entrainement aux normes internationales reconnues et à s’investir dans un métier d’avenir doublement utile pour leur vie sociale et professionnelle, mais aussi pour le pays», a déclaré le premier responsable de l’exécutif de la wilaya de Biskra.

Portant l’ambition de conférer à la grande muette et à ses différentes composantes, œuvrant pour la défense du pays, une nouvelle image par le rapprochement avec la société et son ouverture aux jeunes, les organisateurs de cette manifestation ambitionnent d’attirer le plus nombre de jeunes possibles répondant aux stricts critères de sélection et d’engagement dans les forces spéciales de l’ANP. «Ces trois jours sont exclusivement consacrés à montrer au public et aux jeunes les capacités du CFFS et à inciter les meilleurs d’entre eux à s’engager dans les rangs des unités d’élite de l’ANP. Tous ceux qui veulent s’enquérir des conditions d’engagement, de la durée de la formation, des missions attendues d’eux et des privilèges dont jouissent les éléments actifs seront reçus par des officiers qu’ils leur donneront toutes les explications et répondront à toutes leurs questions.» a précisé le Colonel Farid Benmahrez, commandant le CFFS de Biskra.