Le centre d’orientation scolaire affiche ses ambitions

Réagissez

Toutes les informations relatives à la formation ont...

C’est une manifestation inédite à laquelle ont pris part les organismes des secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle, appuyés par des conseillers.

Afin de diriger, accompagner et conseiller les élèves et apprenants des établissements scolaires, les stagiaires des centres et instituts de formation et d’apprentissage professionnels et leurs parents sur la nécessité d’opter le plus tôt possible pour un cursus d’enseignement et de formation correspondant aux capacités et préférences de chaque adolescent, le centre d’orientation scolaire et professionnelle de Biskra organise, du 8 au 11 mai à la maison de la culture Redha Houhou, des portes ouvertes en coordination avec la direction de l’éducation de Biskra, la Sûreté nationale, l’Ecole paramédicale, la direction de la Protection civile, celle de la formation professionnelle et l’université Mohamed Khider (UMK) de Biskra.

«Selon des critères précis, nous orientons chaque année des dizaines d’élèves de 5e année primaire, de 4e année moyenne, ainsi que des bacheliers et des lycéens de 3e année secondaire vers des filières, spécialités ou métiers en rapport avec leurs choix, capacités et disponibilité des places et inévitablement nous recevons des centaines de recours émanant des parents croyant que leurs enfants sont mal orientés. Jusqu’à il y a deux ans, nous avions de 800 à 1000 recours, mais en 2016, ce chiffre est tombé à 150.

Notre ambition est d’expliquer aux parents et de satisfaire toutes leurs demandes dans la mesure du possible et de les convaincre du bien-fondé des décisions des conseillers d’orientation en poste dans les établissements scolaires. Ces 4 jours ont pour objectifs de montrer au grand public, aux élèves et à leurs parents l’importance et l’efficience d’un choix précoce et rationnel», a expliqué Achour El Hani, directeur du centre d’orientation scolaire de Biskra.

«Nos enfants sont nos vies et il est absolument nécessaire que nous les aidions à construire un projet de vie en choisissant et bénéficiant d’un cursus d’acquisition de connaissances en rapport avec leurs possibilités intellectuelles réelles et leurs ambitions intrinsèques pour leur garantir la réussite et la satisfaction et des carrières harmonieuses avec leurs désirs. Dans la vie scolaire, il y a des virages à ne pas rater et des écueils à éviter», a ajouté Zohra Merzougui, conseillère d’orientation dans un lycée d’El Alia. Dans les établissements scolaires, il y a des conseillers d’orientation dont la mission est méconnue, semble-t-il.

En sus d’orienter les élèves dans leur choix et d’expliquer aux parents les avantages de telle ou telle filière scolaire, ils dissèquent les chiffres et étudient les statistiques relatives aux notes obtenues par les élèves pour en tirer les déductions et conclusions sur lesquelles ils prennent des décisions, aident les jeunes écoliers et lycéens à planifier leurs cursus scolaires, apportent un soutien psychologique et moral pour les individus en état d’échec, proposent des méthodes de planification de révisions des cours en fonction de la situation socio-économique de chaque enfant et jouent un rôle inestimable dans la prévention des fléaux sociaux et des états d’âme négatifs tels que l’addiction à des produits psycho-influents, le tabagisme, le stress, le découragement et le recours à la triche, a-t-on appris.

A noter que cette manifestation inédite a été ouverte par Lakhdar Barkati, secrétaire général à la direction de l’éducation de Biskra, qui a assisté à quelques communications présentées par des conseillers et des experts en orientation scolaire et professionnelle.