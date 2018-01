Le Café littéraire accueille Belaâbidi et Noubli

Réagissez

Organisé chaque samedi par le comité des fêtes de la commune de Biskra, le Café littéraire a été animé, hier, par le duo d’artistes locaux, Abdelhakim Noubli, extraordinaire joueur de luth, amoureux des mélopées arabes et des œuvres d’Oum Keltoum, et Hassan Belaâbidi, chanteur, poète et professeur de musique, connu pour son travail artistique en faveur des enfants.

Devant un public ravi par la prestation des deux artistes, qui étaient accompagnés par des musiciens et des techniciens du son et de la mise en scène, Hassan et son compère et mentor de toujours ont présenté un récital de chants et de poésies populaires, intitulé «Sensations enfouies», mariant musique, lumières, chants et déclamations de vers dans un ton empreint de douceur, de profondeur et d’introspection dans les arcanes des fibres humaines.

«Ce spectacle, qui sera suivi d’un débat, a pour but de consacrer l’art sous toutes ses formes et de nous permettre de mettre en avant les sentiments, les émotions et les pensées des artistes souvent en mal d’épanchement et de compréhension. Le public est invité à pénétrer dans les sentiers sinueux de l’âme et des rues du cœur des artistes.

Exprès, nous avons mélangé images, sons, chants et poésie pour séduire les plus jeunes, car l’appréhension du monde d’aujourd’hui passe par les images et les représentations iconiques», a confié Hassan Belaâdibidi, né en 1962, et dont la seule satisfaction est, assure-t-il, d’être reconnu et salué par ses élèves et émules quand il marche à Biskra.