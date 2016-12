Réagissez

Du 3 au 23 décembre, le plasticien Larbi Mohdeb expose ses œuvres à la galerie du magnifique Jardin Landon de la ville de Biskra.

Le vernissage a eu lieu samedi dernier en présence d’un public d’artistes, d’initiés et de jeunes amateurs des beaux-arts. Diplômé de l’Ecole supérieure des beaux-arts d’Alger (ESBA), cet artiste-peintre, né en 1977 à Aïn El Hammam, dans la wilaya de Tizi Ouzou, est actuellement enseignant à l’Ecole des beaux-arts de Biskra.

A travers 22 tableaux, lesquels ont suscité un intérêt certain, et des débats passionnés entre les visiteurs, il questionne l’histoire, la littérature et l’art pictural à la manière d’un Chagall, Modigliani ou Munch, en y apportant sa touche personnelle d’expressionnisme et de surréalisme d’Algérien attaché au passé de ses ancêtres et portant le seau de la douleur et des souffrances ineffables pour le commun des mortels.

«Ce travail est le fruit de mes lectures sur l’Antiquité, des poèmes et des chansons d’Idir et de Aït Menguellet. Je m’adresse à toute la société, à tous les Algériens et à tous les êtres humains pour dire, apaiser, transmettre et être entendu», a confié l’artiste, dont les œuvres portent des références facilement décelables à l’histoire séculaire et contemporaine de l’Algérie, aux événements tragiques ayant failli disloquer le pays dans les années 1990, aux grands auteurs algériens, tels que Mouloud Mammeri, à la condition des femmes sous nos cieux et à l’histoire de l’art et de la peinture. Nommées La porte de la colline oubliée,

La mendiante, La Madonne de Bentalha, Les enterrés vivants, La prisonnière de son histoire ou Les noces de chechnak, immense tableau représentant ce guerrier amazigh ayant sillonné l’Afrique du Nord pour s’établir en Egypte et y fonder une dynastie, les peintures de Larbi Mohdeb représentent des êtres tourmentés, sur les visages desquels transparaît la douleur, l’angoisse, le mal-être et les affres d’une souffrance intérieure qu’il arrive merveilleusement à mettre en forme et en couleur.

«Et ces visages criants, contorsionnés par des douleurs extrêmes où se remarquent aussi l’étonnement, la crainte, le scepticisme et le doute, ces visages souffrants ne seraient-ils pas ceux de l’Algérie ?», assène Nacereddine Haderbeche, chercheur en histoire de l’art et d’architecture à l’université de Strasbourg. «Laissez mes diables dans leur sommeil éternel», rétorque l’artiste, lui, dont l’œuvre reste une énigme à élucider comme ses réponses. L’inauguration de cette exposition intitulée «Le passager», organisée par le bureau local de l’Union nationale des arts culturels (UNAC) avec le soutien de la direction de l’environnement, a été un véritable moment de bonheur et de plaisir pour tous.