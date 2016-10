La route bloquée avec des ordures ménagères

Réagissez

Décidément, il ne se passe plus une fête religieuse ou nationale sans que les habitants d’El Haouza ne sortent sur la voie publique pour exprimer leur colère de voir se dégrader le cadre de vie dans leur quartier commerçant, situé en plein centre-ville et très fréquenté par des milliers de clients chaque jour.

Le 12 septembre dernier, jour de l’Aid El Adha, ils avaient bloqué la route sur l’axe principal de cette cité pour dénoncer les sempiternelles perturbations de la distribution de l’eau potable et les faux-fuyants de L’ADE et de l’APC à prendre en charge leurs revendications. Hier, jour de la fête de l’Achoura, ils ont une fois de plus paralysé la circulation au niveau du rond-point de leur quartier en amoncelant des tas d’ordures ménagères sur la route.

Cette fois, ils dénoncent l’absence de ramassage des déchets urbains depuis des jours dans cette zone de la ville. «Ce problème de ramassage des ordures ménagères rend notre vie insoutenable du fait des puanteurs se dégageant des sachets bourrés entassés depuis des jours», clament-ils. Avisés de ce mouvement de contestation, les services communaux ont dépêché plusieurs agents et des camions à bennes pour nettoyer le quartier de ses tas d’immondices et procéder à la réouverture de la route sous la protection d’un cordon de police, a-t-on constaté.