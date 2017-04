La relève est assurée mais les moyens font défaut

Réagissez

En première partie d’un spectacle de musique andalouse présenté par El Moutribia, vendredi soir à la salle Zaâtcha de Biskra, les jeunes de ce groupe ont exécuté des morceaux du répertoire national comme Touchia Sika, ou Kamel nour, ainsi que des chants religieux, Min Mekka illa el medina et Nebda bismillah, sur le mode hawzi, qui ont ravi un public de connaisseurs venu nombreux.

Ils ont offert aux mélomanes les chansons qu’ils avaient présentées une semaine auparavant au festival de Blida où ils ont été vivement applaudis pour la justesse de ton et l’harmonie émanant de cette formation de 30 musiciens qui fait le bonheur et la fierté de Biskra. «Les jeunes d’El Moutribia en formation depuis des mois ont prouvé qu’ils étaient les dignes successeurs de leurs ainés. Nous avons maintenant de jeunes instrumentistes et chanteuses et chanteurs d’excellente qualité et leurs horizons n’en seront que plus clairs dans le monde de la musique andalouse. La relève est assurée.», se félicite Fethi Rechid, chef d’orchestre, formateur et président de l’association El Moutribia, sans lequel ce groupe irait à vau l’eau, lui reconnait-on. En deuxième partie de cette soirée, les «grands et grandes» de cette formation ont présenté de superbes morceaux : Zarni habibi fi lemnan, Rabi ya Moudjib, Chemss Laachia et d’autres, pour le plus grand plaisir des familles présentes et du président de l’APC qui a promis de débloquer des fonds pour aider et soutenir El Moutribia, laquelle fonctionne avec de maigres moyens financiers collectés auprès de mécènes et de bienfaiteurs voulant rester dans l’anonymat.

Pour rappel, El Moutribia, qui fêtera bientôt ses 40 ans d’existence, a été créée en 1979 par la volonté de quelques jeunes férus de musique andalouse : Menani, Attache, Djebiret … et de Azzedine Jouamaâ, directeur de l’ancienne Maison de Jeunes Emir Abdelkader, actuellement à la retraite et à qui personne n’a jamais pensé à rendre hommage pour ses multiples actions en faveur des jeunes de Biskra, dont certains avouent avoir été sauvés de la délinquance grâce à lui.