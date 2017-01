La Forem offre des cannes aux non-voyants

Réagissez

En coordination avec le bureau de Biskra de la fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (Forem), lequel est dirigé par le Dr M. Benjdidi, section italienne de cette ONG de droit algérien à but scientifique et humanitaire exerçant dans le domaine de la protection de l’enfance, de l’aide aux familles en difficulté et la lutte contre toutes les formes de fléaux sociaux, a organisé, la semaine dernière, une séance de distribution et d’initiation au maniement des cannes pliables en faveur d’une vingtaine de personnes atteintes de cécité.

«Nous sommes heureux d’apporter notre soutien et notre aide aux non-voyants de Biskra, même si notre action ne représente qu’une goutte d’eau dans un océan de difficultés pour cette frange de la population aux besoins spécifiques.», a déclaré Nourredine Amirouche, responsable de la section du Forem Italie. Outre des aux non-voyants, de tablettes et d’ardoises en braille ainsi que de cahiers de dessin aux jeunes.