La DRAG veut en réglementer l’utilisation

En vertu des textes de loi régissant la pose et l’utilisation des caméras de surveillance dans les lieux publics, les commerces et les banques et certaines administrations et institutions de l’Etat, la direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG) de la wilaya de Biskra rappelle, dans un communiqué public, que l’installation et le recours à des caméras de surveillance et de sécurité sont strictement réglementés. Cette administration invite tous les utilisateurs de ce genre d’appareils classés «sensibles» à se rapprocher de ses services pour y déposer une demande manuscrite et recevoir un document contenant les conseils et les procédures techniques et matérielles réglementaires à respecter, comme l’indication en grandes lettres que le lieu x est doté de caméras de surveillance. Toute personne ou partie concernée par cette mesure, désirant ou utilisant déjà un système de télésurveillance, dispose d’un mois pour se conformer à la réglementation en vigueur. En cas d’entorse manifeste et caractérisée à cet appel, les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires et de fortes amendes, tel que stipulé par la loi, précise-t-on. A noter que de plus en plus de commerces et de lieux publics sont dotés, à Biskra, de caméras de surveillance fonctionnant à l’insu des passants, des clients ou de simples quidams ayant le droit primaire de savoir qu’ils sont filmés.