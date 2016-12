La difficile équation des diplômés universitaires

Réagissez

Se montrant optimiste au vu de la légère hausse des prix du pétrole enregistrée cette semaine, Mohamed El Ghazi, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, a déclaré, dimanche dernier au cours d’une visite de travail effectuée à Biskra, que 2017 ne sera pas l’année de l’austérité, mais celle de la rigueur budgétaire et de l’efficience économique et que l’Etat algérien poursuivra ses aides et son soutien aux jeunes demandeurs d’emploi et à ceux désirant créer des entreprises à travers l’Ansej et la CNAC.

«Les jeunes du monde entier s’investissent avec succès dans la création de start-up. Les universitaires algériens dont les diplômes sont souvent en inadéquation avec les profils recherchés par les employeurs doivent parfaire et étendre leurs compétences en prenant part à des stages et des sessions de formation afin d’optimiser leurs chances de recrutement», a-t-il répondu à une question relative aux aides accordées aux universitaires.

Ces derniers connaissent un taux de chômage plus important que celui enregistré dans la catégorie des demandeurs d’emploi sans qualification, ou issus des centres et des instituts d’apprentissage et de formation professionnelle. Visitant plusieurs administrations et infrastructures relevant de son secteur à Biskra, Tolga et à la wilaya déléguée d’Ouled Djellel, le ministre a constaté les avancées réalisées par les agences locales de la CNAS, l’ANEM, la CNAC et la CNR, du fait de la modernisation des services et de l’amélioration de l’accueil des assurés sociaux, des retraités et des postulants à une aide pour trouver du travail ou créer une entreprise. «La bureaucratie est une bête immonde. La notion de service public efficace et respectueuse du citoyen doit toujours primer sur toutes autre considération», a-t-il dit à ce propos. A noter que la délégation ministérielle a rendu visite à des entreprises activant dans le secteur de la datte, de la fabrication des meubles ou de production des légumes sous serre fondées avec le soutien de l’Etat.