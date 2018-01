La culture populaire hongroise a égayé la Reine des Ziban

Réagissez

La ville a vu séjourner, au début du 20e siècle, le...

La salle Zaâtcha de la ville de Biskra a vibré, dimanche soir, aux sons, rythmes et couleurs de la culture populaire hongroise, à l’occasion d’un spectacle offert par une troupe d’artistes, chanteurs, danseurs et instrumentistes venus de ce pays d’Europe et en tournée en Algérie, dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération culturelle algéro-hongroise. Au travers des histoires épiques des deux héros nationaux : l’Emir Abdelkader et Lajos Kossuth, les artistes ont présenté des tableaux scéniques, des danses folkloriques et modernes, des chants et des mélopées populaires qui ont ravi un public composé de familles et de jeunes.

Durant la guerre de Libération nationale algérienne, la radio hongroise diffusait les communiqués et les nouvelles de l’ALN. Nos pays ont des relations historiques qu’il faut enrichir et promouvoir. Depuis dix ans, le gouvernement hongrois a planifié une politique d’ouverture vers l’Afrique. Il y a deux dessertes aériennes par semaine entre Budapest et Alger, ce qui démontre bien que nos liens se renforcent. «Nous sommes heureux de venir à Biskra, où le grand Bella Bartok a séjourné au début du 20e siècle pour récolter et intégrer les sonorités et les chants populaires algériens dans ses œuvres symphoniques», a déclaré Ahmed Souleiman, membre de la délégation de passage à Biskra et qui est originaire d’Afrique et de nationalité hongroise.

«La Hongrie a des relations avec l’Algérie dans différents secteurs. Nous recevons quelque 200 universitaires en master ou des doctorants. Nous souhaitons développer nos relations dans tous les domaines et la culture est un bon point d’entrée», a ajouté le docteur Papp, président de l’Association d’amitié entre la Hongrie et l’Algérie, fondée en 1994 et qui œuvre au rapprochement et au développement des relations culturelles, sociales, économiques, touristiques et politiques entre les deux pays.

A noter que cette troupe se produira à la maison de la culture de Médéa le 16 janvier, et à Alger le 17 janvier, à l’Opéra Boualem Bessaïeh pour conclure sa tournée organisée par l’ONCI et l’ONDA.