La culture en berne depuis des mois

Dans une pétition rendue publique mercredi dernier, un important groupe d’artistes, écrivains, médecins, fonctionnaires et simples citoyens que la culture ne laisse pas indifférents et qui constituerait, selon eux, «le ferment du champ culturel local» dénonce la situation «déplorable, inacceptable et désolante» du secteur culturel de Biskra et notamment depuis l’installation de l’actuel directeur de la culture, précisent-ils.

Mettant en exergue le gel et la stagnation des activités culturelles, des festivals et des expositions picturales ainsi que l’état de délabrement avancé caractérisant les établissements et les locaux à vocation culturelle de la wilaya de Biskra et l’inactivité des fonctionnaires du secteur de la culture, les signataires déplorent que les artistes de Biskra puissent se produire dans toutes les wilayas du pays alors que chez eux ils sont privés de toute participation et occasion de montrer leurs talents et leur attachement à cette région riche d’un passé glorieux et dotée de référents culturels dans tous les domaines, mais qui n’est plus un pôle attractif pour les artistes, ni pour les touristes et encore moins pour les personnalités du monde culturel national. A titre d’exemple de l’incurie et du désordre régnant dans le secteur de la culture à Biskra, les protestataires citent les cas de l’Ecole des beaux-arts et du Conservatoire de musique de la Reine des Ziban, végétant tous deux dans une situation catastrophique et n’assurant plus leur mission de former des artistes plasticiens et des musiciens depuis des mois.