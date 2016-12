La CNAS lance le e-paiement

Réagissez

Traduisant sa ferme volonté d’adopter des mécanismes modernes visant à porter ses actions et ses services au niveau des standards internationaux par l’intégration des échanges électroniques via internet, la direction de la CNAS de Biskra met en fonction un nouveau service de télépaiement pour les employeurs.

Un système permettant à ceux-ci de régler les cotisations de leurs travailleurs, 24h/24, 7j/7, sans se déplacer et sans fournir de documents en papier, a expliqué Abdelali Alaoui, directeur de cette institution de sécurité sociale au cours d’une rencontre avec la presse. Trois modes de paiement sont proposés.

Le e.paiement par carte interbancaire, le paiement par e.banking, virement de compte à compte à distance, et le prélèvement par échange de données informatisées (EDI), qui nécessite une autorisation de prélèvement automatique du montant des cotisations sur le compte de l’employeur, a-t-on appris. Ce plan de modernisation des services de la CNAS et de ses relations avec ses affiliés ne risque-t-il pas de se heurter à la réticence des employeurs, tant du secteur privé que du secteur public, encore très attachés au «concret» et dont la réussite est liée à leur volonté d’y prendre activement part ? «Sur les plans technique et logistique, la CNAS de Biskra est prête à mettre en œuvre ces services. Il est vrai que les résistances au changement subsistent encore, mais nous menons des campagnes d’information et de sensibilisation afin d’expliquer les avantages de ces nouveaux systèmes de paiement auprès de toutes les parties concernées. On ne peut plus rester à la traîne et chacun doit s’adapter aux impératifs de son temps et de son époque», a souligné notre interlocuteur.