L’irrespect des délais de réalisation paralyse le secteur touristique

ABiskra, il y a seulement 19 hôtels comptant 1733 lits. Face à l’affluence de plus en plus importante des touristes et des visiteurs, cette capacité d’hébergement s’avère souvent insuffisante.

En saison haute, toutes les infrastructures hôtelières étatiques et privées affichent complet. Voulant booster son secteur où les potentialités ne manquent pas, la direction du tourisme et de l’artisanat a validé 60 projets liés au tourisme tels que la construction d’hôtels de différents standing, de parcs d’attraction et de loisirs, de centres et de complexes thermaux, de gites et de chambres d’hôtes tout en agissant pour développer des zones d’extension touristique [ZET] pour le bénéfice de toutes les daïras ayant les caractéristiques pour y prétendre. «Sur 60 projets validés par la direction du tourisme de Biskra, 20 seulement ont été réceptionnés dans les délais impartis.

Nous n’avons aucune prérogative ni pouvoir pour inciter les promoteurs à finir à temps les travaux. Nous sommes juste une administration qui étudie la faisabilité des projets, accompagne les investisseurs et avalise leurs projets. Le développement du tourisme est une entreprise multisectorielle impliquant les APC, l’administration, les investisseurs et toute la population.», a expliqué Samir Houhou, représentant de la direction du tourisme lors du forum de la Radio de Biskra, consacré au secteur du tourisme. Indéniablement Biskra et ses environs ont une place à se faire du fait des richesses, manifestations et sites historiques, géographiques, culturels, cultuels et agricoles qu’elles recèlent et abritent, mais les retards de livraison et de réception des projets initiés paralysent le secteur, a-t-on noté au cours de cette émission où les participants ont aussi abordé le rôle des 21 agences de tourisme dument répertoriées à Biskra et qui se cantonneraient seulement dans l’organisation des voyages de Omra en délaissant le tourisme réceptif et en ne proposant pas de circuits et de séjours à la hauteur des appétences des touristes nationaux et étrangers.