L’exploitation des nappes d’eau albiennes sera autorisée

En visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Biskra, Hocine Necib, ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, a rappelé qu’en application des directives du président de la République, le gouvernement avait décidé à l’issue d’un Conseil des ministres, tenu en octobre dernier, de permettre l’exploitation intensive des eaux albiennes du bassin hydrographique du Sahara.

Celui-ci contient des milliards de mètres cubes d’eaux souterraines nécessitant des moyens et des techniques sophistiqués pour être ramenées à la surface. Le forage de puits profonds permettra d’alimenter les wilayas de Biskra, El Oued et Ouargla mais aussi les hauts-plateaux en eau potable et d’irrigation pour les périmètres agricoles de cette région de l’Est algérien, dont certaines zones pâtissent du manque d’eau depuis des années. Pour gérer ce dossier, une commission interministérielle réunissant les ministères des Ressources en eau, de l’Agriculture et de l’Energie a été installée, a-t-on appris. «La disponibilité de l’eau sera aussi un catalyseur pour les agriculteurs, qui pourront de ce fait augmenter les surfaces arables et cultivables, car le développement de l’agriculture est une priorité pour le gouvernement», a soutenu l’hôte de la Reine des Zibans, lequel a été soumis à un périple dans plusieurs daïras pour visiter des chantiers et des infrastructures et s’enquérir de l’avancée des projets relevant de son secteur. Au Centre national de recherches scientifiques et techniques sur les régions arides (Cnrstra) de Biskra, il a donné le coup d’envoi d’une journée d’étude sur le mode d’exploitation des eaux albiennes et sur les techniques de transfert vers les zones habitées et les parcelles agricoles.