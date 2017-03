Internet, ce n’est pas que du bonheur !

Réagissez

Depuis quelques jours, des agents de la sureté de la wilaya de Biskra sillonnent les écoles primaires, les collèges, les lycées et les centres et instituts de formation et d’apprentissage professionnels situés dans les grandes daïras afin d’expliquer aux jeunes internautes la meilleure manière d’utiliser les réseaux sociaux et d’exploiter les ressources offertes par la toile ainsi que les dangers induits par ce prodigieux outil de recherches, de communication et de partage de documents sonores, iconiques et écrits, indique un communiqué de cette institution de sécurité.

Après Biskra, Sidi Okba, Foughala et Zeribet El Oued, d’autres daïras bénéficieront de ce programme inscrit dans le cadre des campagnes de sensibilisation et de prévention de toutes les formes de fléaux sociaux, notamment de la cybercriminalité risquant d’exploser dans les prochaines années, initiées par la DGSN.

Outre des recommandations et des conseils avisés portant sur les bons comportements à adopter vis-à-vis d’Internet et des réseaux sociaux, les animateurs de ces séances ont distribué des dépliants détaillants les notions d’addiction à internet, de manipulation et de désinformation marquant souvent les réseaux sociaux et de prudence et de rationalité en navigant dans le Web. Ils ont aussi rappelé aux jeunes les fonctionnalités et utilités des numéros verts 1548, 17, et le 104 réservé pour le signalement de la disparition ou du kidnapping d’un enfant ainsi que du site électronique www.algeriepolice.dz. Certainement impressionnés par les uniformes bleus de leurs maîtres d’un jour, les potaches ont suivi avec intérêts et sérieux les cours dispensés par les agents de la sureté nationale, se félicite-t-on.