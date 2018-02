Intempéries : Des dizaines de foyers privés d’électricité

Réagissez

Suite aux averses accompagnées d’orages et de vents violents qui ont marqué le week-end dernier à Biskra, des dizaines de foyers de la cité d’El Alia et des quartiers du vieux Biskra, ainsi que des habitations des communes d’El Hadjeb, Branis, Djemorah et Ain Zaâtout ont été privés d’électricité pendant des heures.

Afin de parer à la situation et de rétablir une distribution normale du courant électrique pour tous ses clients, la direction de la SDE de Biskra a mobilisé les moyens matériels nécessaires et rappelé tous ses agents et techniciens chargés de la maintenance et de la réparation des pannes et des dysfonctionnements survenant sur le réseau de distribution de cette énergie vitale, généralement suite à des chutes de câbles et de poteaux électriques, ou d’explosions des transformateurs, a-t-on appris. Hier, le courant a été graduellement rétabli dans tous les quartiers et les cités touchés par ces coupures de courant.