Inquiétudes des travailleurs de la plâtrerie d’Ouled Djellel

Dans un communiqué transmis à la presse portant le sceau de la section syndicale de l’UGTA, signé par Lazhar Boujemline, les employés syndiqués de l’unité de production de plâtre et produits dérivés d’Ouled Djellel dénoncent la vente, au début de cette année, de cette entreprise par Saint Gobin à un investisseur privé national sans qu’ils y aient été associés ou préalablement prévenus.

Craignant pour leur avenir et inquiets quant à la détérioration des conditions de travail et de la dissolution des acquis sectoriels «arrachés de haute lutte», est-il noté, ces travailleurs demandent des explications sur cette cession «menée en catimini sans que le conseil d’administration soit avisé et contrevenant au cahier des charges paraphé par tous les partenaires», estiment-ils. Ils menacent d’ouvrir un nouveau cycle de protestations, sit-in devant le siège de l’entreprise et de grèves au cas où les dirigeants persisteraient dans leur attitude consistant à faire la sourde oreille à leurs revendications «légitimes» visant la protection de leurs postes de travail et la poursuite du développement de cette unité produisant de l’excellent plâtre et des produits dérivés «appréciés par tous les clients, entrepreneurs et particuliers», est-il souligné.