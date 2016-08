Huit personnes arrêtées ce week-end

Réagissez

Selon un communiqué de la direction de la sûreté de la wilaya de Biskra, huit personnes, dont un mineur, impliquées dans différentes affaires criminelles, ont été arrêtées et placées en détention préventive durant ce premier week-end d’août.

Agissant sur informations, les éléments de la sûreté ont opéré une perquisition au domicile du suspect, sis à Sidi Okba, un repris de justice de 32 ans, chez qui 3 barrettes de kif traité, 6 pilules d’un psychotrope (Rivotril), des boissons alcoolisées et une arme blanche (hachette) ont été retrouvées, est-il indiqué. A Sidi Khaled,120 km au sud-ouest de Biskra, les policiers ont été alertés via le 15 48 de la présence intempestive de personnes suspectes dans une mosquée de la ville et cela après les prières du fajr.Ils y ont arrêté 2 jeunes de 21 et 14 ans qui projetaient de s’emparer de la caisse de la Zakat.

Le plus âgé des cambrioleurs a été incarcéré tandis que son complice mineur, comparaîtra en citation directe pour tentative nocturne de vol d’un lieu de culte en bande organisée, précise-t-on. Au chef-lieu de la wilaya, les agents de la 5e sûreté urbaine ont interpellé 4 personnes impliquées dans deux affaires distinctes. La première est une affaire de tentative d’homicide impliquant un jeune de 19 ans ayant grièvement blessé à l’abdomen un autre au moyen d’un objet contondant (cutter) à cause d’un litige lié au foncier opposant sa famille à celle de la victime. La seconde est relative à la constitution d’une bande de malfaiteurs par 3 hommes âgés de 23, 28 et 33 ans qui ont été placés sous les verrous pour avoir volé une motocyclette.