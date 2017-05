Réagissez

En hommage posthume à Brahim Guellil, footballeur de talent et entraîneur, décédé il y a dix ans, le club sportif amateur des vétérans de la commune d’El Kantara a organisé, hier, un tournoi de football avec la participation des équipes de l’Ecole de football et des vétérans d’El Kantara, de Batna, d’une sélection de N’Gaous et des vétérans de Annaba. Né à Batna le 18 mai 1944, Brahim Guellil est issu d’une famille dont deux de ses enfants sont tombés au champ d’honneur durant la Guerre de Libération nationale. En 1962, il intègre l’équipe de football de Batna avec laquelle il a effectué l’essentiel de sa carrière de footballeur. «En 1976, le CAB accède en division 1 grâce à ses talents de joueur, mais aussi de rassembleur et de pédagogue», explique Rabie Cherhabil, organisateur de cet événement sportif. «Diplômé du 3e degré de l’Ecole des sports de Leipzig en Allemagne et major de sa promotion, feu Brahim Guellil s’est pleinement engagé en faveur du sport et des jeunes en endossant son rôle d’entraîneur», ajoute notre interlocuteur. Il a drivé le CAB, le MSP Batna, l’USM Annaba, le CS Constantine, l’O El Oued, le CRB N’Gaous, le MC El Eulma et l’US Biskra, où il avait réalisé de notables résultats. A noter qu’à l’issue de ce tournoi, les participants ont été conviés à un dîner et à une cérémonie de remise de cadeaux et de coupes.