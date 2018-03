Homicide volontaire à la vieille ville

Réagissez

Dans la nuit de samedi à dimanche, un jeune homme, âgé de 24 ans, est décédé des suites de coups de couteau assénés au cœur par un autre homme de 34 ans, avec lequel, ainsi que d’autres comparses, il passait une soirée arrosée dans une palmeraie d’un quartier du vieux Biskra, a-t-on appris de sources sécuritaires.

Le corps sans vie de la victime a été transporté par ses compagnons vers le service des urgences de l’hôpital Bachir Bennacer de Biskra. À l’issue d’une enquête, la brigade criminelle de la PJ de la sûreté de la wilaya a interpellé l’auteur présumé de cet homicide et 6 autres personnes impliquées dans cette affaire. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances et les causes de ce crime qui aurait été provoqué par une altercation verbale entre les protagonistes, avant de dégénérer en bagarre avec l’utilisation d’une arme blanche. Le principal accusé aurait reconnu les faits qui lui sont imputés, précise-t-on. Durant la même nuit, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de Biskra ont intercepté un camion de marque JMC chargé de 3 600 unités de différentes boissons alcoolisées dissimulées sous des cageots d’oranges. La cargaison saisie a été remise aux services des biens publics.

Accusé de commerce et de transport de produits soumis à des autorisations et à une licence spéciale, le chauffeur du véhicule, un homme âgé de 31 ans, a été arrêté et il sera déféré incessamment devant le parquet. «Agissant sur des informations vérifiées, les agents de la BMPJ ont installé un point de contrôle sur le périphérique nord-ouest de la ville de Biskra communément appelé Trig lourd. Cette opération a abouti à la saisie de cette importante quantité de boissons alcoolisées provenant d’une wilaya du nord et à destination du grand sud», a précisé Saïd Mouas, commissaire principal chargé de la cellule de communication à la direction de la sûreté de la wilaya de Biskra.