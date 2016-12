Réagissez

Des dizaines d’habitants de la cité Sayhi, située au sud de la ville de Biskra, ont investi, mardi soir, la route du Sahara (avenue Zaâtcha ou route des Zibans) pour dénoncer l’insécurité induite par la voie ferrée mitoyenne à leur quartier.

Ils y ont bloqué la circulation routière pendant de longues heures au moyen de pneus et de palettes de bois enflammées, au grand dam des usagers, contraints de rebrousser chemin pour ne pas être agressés par des jeunes surexcités, a-t-on constaté. Ce mouvement de colère populaire s’est produit après l’enterrement d’une femme âgée de 50 ans, enseignante de sciences physiques respectée de tous, mortellement percutée la veille à un passage à niveau non surveillé par un train de marchandises rempli de ciment roulant en direction de Touggourt.

Le corps déchiqueté de cette mère de famille, qui avait imprudemment tenté de traverser la voie ferrée près du quartier des 90 Logements où elle habitait, avait été transporté vers la morgue par des agents de la Protection civile. «Ce passage nous permettant de gagner l’avenue Zaâtcha n’est pas équipé de barrières ni gardé par un agent de la SNTF, en dépit du danger qu’il représente pour les automobilistes et les piétons, dont les enfants et les vieilles personnes. Nous sollicitons depuis des années son aménagement en passage surveillé, comme celui de la cité Beni Morah, ou celui de la route de la gare, mais nos doléances sont restées lettre morte», s’est justifié un des participants à cette action de protestation.

Les manifestants ne s’expliquent pas pourquoi les autorités compétentes tardent à prendre des mesures pour sécuriser cette intersection entre la voie ferrée et la route reliant les cités des 90 Logements, celle des 1000 Logements et celle de Haï Bentaleb, à l’avenue Zaâtcha, et où de nombreux accidents mortels se sont déjà produits sans émouvoir outre mesure les responsables concernés, dénonce-t-on.

En réponse à ce mouvement de protestation, le wali de Biskra, Ahmed Karroum, a convoqué, hier, les responsables de la direction des transports et de la SNCF, auxquels il a énergiquement enjoint de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires afin de sécuriser le tronçon de la voie ferrée traversant la ville de Biskra et d’en équiper tous les passages à niveau de barrières surveillées, en attendant que le projet d’évitement des zones urbaines et le démantèlement des rails se concrétisent, a-t-on appris. Il a aussi demandé que les convois ferroviaires traversant Biskra réduisent leur vitesse afin de mettre un terme aux accidents mortels impliquant les trains.