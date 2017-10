Habitat : Temmar lance le LPL à partir de Biskra

Réagissez

En visite de travail dans la wilaya de Biskra, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a annoncé, hier, le lancement d’un projet pilote de logements publics locatifs (LPL).

«Vu la disponibilité du foncier domanial à Biskra où il y a un dynamisme avéré en matière de construction de logements, nous allons lancer un projet de réalisation de 500 LPL en faveur des postulants à un logement. Cette formule viendra s’ajouter à tous les autres dispositifs d’accès au logement. L’objectif est de développer un marché locatif national», a-t-il déclaré. Il a exhorté les responsables de l’urbanisme et des équipements publics à Biskra à respecter les délais de livraison et à honorer les créances des entrepreneurs et des promoteurs immobiliers «pour ne pas les asphyxier».

Au cours de son périple, le ministre, accompagné des autorités locales civiles et militaires, a effectué plusieurs haltes sur des chantiers de construction de logements, afin de s’informer des taux d’avancement et de la qualité des travaux. Il s’est montré insatisfait du cachet architectural des immeubles construits çà et là. «Les concepteurs des habitations doivent donner un cachet architectural typique de la région. Quelle différence y a-t-il entre ces immeubles et ceux de Bab Ezzouar ? Où est la créativité des architectes locaux ? Je constate des défaillances à ce niveau. Après avoir focalisé votre travail sur la quantité, il faut penser désormais au volet qualité», a-t-il lancé à l’endroit des responsables de l’urbanisme.

Sur le site des 800 logements AADL qui connaît un retard de plusieurs années, le ministre a posé un ultimatum de 15 jours au maître d’œuvre afin de réactiver le chantier «sinon des mesures seront prises en application des textes de loi», a-t-il averti. Dans la zone ouest de la ville de Biskra, la délégation ministérielle a assisté à une cérémonie de remise des actes d’attribution et des clés aux bénéficiaires de 288 logements publics promotionnels. Il a annoncé de nouveaux projets de construction de logements à Biskra, notamment pour l’habitat rural et 1000 logements publics aidés (LPA) et d’autres qui le seront par l’AADL. Toutes formules confondues, 74 123 logements ont été réalisés à Biskra au titre des différents programmes étatiques. Le parc immobilier dans cette ville est de 177 687 logements pour une population de 875 380 habitants, a-t-on appris.