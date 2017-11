Grève des enseignants du CEM Brahim Khemla

Réagissez

Depuis bientôt un mois, la scolarité des élèves du CEM Brahim Khemla de Biskra connaît des perturbations, du fait d’une profonde mésentente et de la rupture du dialogue entre une partie des enseignants, qui ont décidé de recourir à la grève, et la directrice, obligée de renvoyer chez eux les élèves chaque matin à cause de cette situation conflictuelle qui s’enlise sans que la tutelle réagisse, rapportent des parents d’élèves de cet établissement scolaire.

Vivement indignés et dépités par cette situation «compromettant ce premier trimestre de l’année scolaire», selon leurs dires, ceux-ci ne comprennent pas l’inertie de la tutelle «tardant à agir pour remettre de l’ordre dans ce collège du centre-ville de Biskra», sis près du lycée Larbi Ben M’Hidi et qui reçoit quelque 500 élèves, dont la majorité ne perçoit malheureusement plus de cours. «Les élèves sont pénalisés par un conflit interne entre le corps pédagogique et la directrice, visiblement dépassée par la situation. Les autorités concernées doivent intervenir dans les plus brefs délais pour dénouer la situation et permettre à nos enfants d’avoir une scolarité normale. Il n’est plus tolérable qu’ils soient renvoyés chez eux sans aucune explication comme si de rien n’était», a souligné l’un d’entre eux.