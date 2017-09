Grave crise financière à l’USB

Réagissez

Promu en ligue Une de football pour la saison 2017-2018, l’USB subit les retombées d’une crise financière endémique qui risque d’hypothéquer sérieusement ses prétentions et ambitions à jouer les premiers rôles dans le gotha du football national.

À l’issue de son premier match perdu à domicile face au MCA (0-1), Brahim Sahou, député et porte-parole officiel du club, avait fustigé et accusé les autorités locales de Biskra (APC et APW), ainsi que les chefs d’entreprise pour avoir abandonné le onze de Biskra à son triste sort en ne lui allouant pas les subventions nécessaires pour évoluer comme il se doit. Il avait même menacé de jeter l’éponge, au grand dépit des milliers de supporteurs de l’USB. Face au découragement des joueurs, qui traîneraient les pieds pour assister aux séances d’entraînement et de préparation physique et tactique en prévision d’un match en déplacement à Béchar contre la JSS déterminant pour la suite du championnat national et à la sourde oreille caractérisant les pourvoyeurs de subventions et de soutien financier, les supporteurs de l’USB ont lancé une vaste campagne de collecte de fonds afin de renflouer les caisses du club. Par cette action se déroulant aux Galeries El Khir (Centre commercial Kheirredine), ils entendent améliorer l’image des supporteurs de l’USB, exprimer leur soutien indéfectible à cette équipe représentant la wilaya de Biskra, rassembler et cristalliser toutes les forces vives telles que les sympathisants, les vétérans, les journalistes et tous les citoyens que le devenir de l’USB ne laisse pas indifférent et donner l’exemple pour susciter un geste salvateur des chefs d’entreprise de la wilaya de Biskra lesquels, note-t-on, traversent eux aussi une période de disette économique avec le gel de plusieurs projets, notamment dans les secteurs du BTP.