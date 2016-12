Formation pour les chauffeurs professionnels

Réagissez

Inscrite dans le cadre des opérations de sensibilisation, d’information et de prévention visant à réduire le nombre d’accidents de la route, la direction de la sûreté de la wilaya de Biskra a lancé la semaine dernière une session de formation en faveur des chauffeurs professionnels des transports en commun, des taxis urbains et interwilayas et des conducteurs de poids lourds, a-t-on appris.

Réunis à la salle de conférences de la maison de la culture Ahmed Ridha Houhou de Biskra, ceux-ci ont bénéficié des recommandations et des rappels portant sur les dispositions légales du code de la route et les conditions d’exercice de leur métier, ainsi que des mesures de prudence à strictement respecter pour éviter la survenue d’un drame de la route ayant de lourdes conséquences sanitaires et socioéconomiques. «Cette année, le nombre d’accidents de la route a notablement baissé dans la wilaya de Biskra par rapport à l’année précédente, mais cela ne doit pas nous pousser à baisser les bras et à dormir sur nos lauriers.

La sécurité routière est l’affaire de tous et la sûreté nationale, en application des directives de la direction générale, participe activement à vulgariser de nouvelles manières de prendre la route afin qu’elle ne nous prenne pas à son tour et de faire prendre conscience à tous ses usagers des multiples dangers qui s’y embusquent à tout moment», a expliqué Saïd Mouas, commissaire principal et responsable de la communication au sein de cette institution de sécurité publique.