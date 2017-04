Formation d’enseignants de tamazight

Réagissez

En collaboration avec l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAE), le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA) a organisé les 28 et 29 mars au CEM Bachir Bennacer de Biskra une session de formation nationale au profit des animateurs des sections «Tamazight pour adultes».

Ainsi, 110 participants, venus de 25 wilayas, ont assisté aux travaux animés par des inspecteurs et des enseignants de tamazight de l’éducation nationale, des membres du HCA, de l’ONAE et de l’association Iqraa et des universitaires.

Les techniques didactiques de l’enseignement et de la psychologie des adultes, l’exploitation des supports didactiques en tamazight, l’élaboration de fiches pédagogiques, la pédagogie de l’écrit et l’évaluation de l’apprenant adulte ont constitué le menu de ces deux journées. «Ce nouveau dispositif pédagogique d’apprentissage de tamazight pour les adultes, mis en place depuis 2015, vise à revêtir progressivement une dimension nationale par son déploiement en dehors de l’enseignement formel. Il s’inscrit dans le même sillage que la généralisation graduelle de l’enseignement de tamazight dans le paysage scolaire», a souligné Si El Hachemi Assad, secrétaire général du Haut- Commissariat à l’amazighité, qui a donné le coup d’envoi de cette rencontre.