Fondation de Sokara bis

Poursuivant ses actions en faveur de l’environnement et de la propreté des villes et villages de la wilaya de Biskra, le wali, Ahmed Kerroum, a procédé, jeudi dernier, à l’installation du conseil d’administration et de gestion d’une nouvelle entreprise publique dénommée Sokara bis, a-t-on appris.

Ayant pour mission première de mettre en place un système moderne de ramassage des ordures ménagères, un tri des déchets afin d’en permettre le recyclage, la lutte contre les foyers de prolifération des insectes vecteurs de maladies à transmission hydrique (MTH), l’entretien et le gardiennage des espaces verts et des jardins publics et l’organisation de manifestations et de campagnes de sensibilisation des masses et la nécessité de participer activement à l’adoption de nouveaux comportements vis-à-vis des espaces publics et à la préservation de l’environnement, cette entreprise prendra aussi en charge la réalisation et la rénovation du réseau de l’éclairage public faisant défaut dans de nombreuses localités de Biskra. «Chaque citoyen est appelé à participer activement à la préservation de l’hygiène et de la propreté de notre wilaya. Nous avons donné des instructions fermes à toutes les APC afin de lutter sans relâche contre les atteintes à l’environnement et à la prolifération des tas d’immondices enlaidissant notre wilaya», a rappelé le premier responsable de l’exécutif à l’occasion de la création de cette entreprise publique ayant le soutien du ministère de l’Intérieur et de celui de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, et qui participera, selon son statut avec les services municipaux et «Net bis», autre entreprise publique performante à débarrasser les communes de la wilaya et notamment la Reine des Zibans des tas de déchets inertes et ménagers constellant les quartiers et les rues quotidiennement.