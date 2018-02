Fermeture du bloc opératoire de la maternité

Réagissez

Suite au décès, dernièrement, de deux parturientes atteintes de méningites purulentes, la direction de la santé de Biskra a décidé de fermer le bloc opératoire de la maternité de la ville et de diriger les patientes présentant des complications vers l’hôpital mitoyen Bachir Bennacer, a-t-on appris de sources fiables.

Par précaution, ce service restera sous quarantaine jusqu’à la stérilisation complète des instruments, du matériel et des équipements, ainsi que la confirmation du diagnostic et l’identification du germe responsable, est-il précisé. La méningite n’est pas une maladie proprement nosocomiale. Ses germes, des bactéries ou des virus, se transmettent par voie orale.

C’est une maladie caractérisée par une inflammation des méninges qui sont les enveloppes du névraxe (encéphale et moelle spinale) et elle peut menacer le pronostic vital en raison de la proximité immédiate des méninges et de l’encéphale. Les signes habituels de la méningite sont la céphalée (mal de tête), une raideur de la nuque, de la fièvre, la confusion, le vomissement, la photophobie (intolérance à la lumière) et la phonophobie (intolérance au bruit).

Chez les enfants, les symptômes sont souvent moins spécifiques, avec par exemple une irritabilité ou une somnolence. Cette infection létale dans 80% des cas peut laisser des séquelles non négligeables chez les malades qui en réchappent telles qu’une surdité, une épilepsie, une hydrocéphalie, un trouble cognitif, surtout lorsque le traitement n’est pas administré suffisamment tôt. Certaines formes de la maladie peuvent être prévenues avec la vaccination contre le méningocoque, Haemophilus influenzae type B, le pneumocoque ou le virus des oreillons, a expliqué le docteur Saadeddine Othmani. A noter que toutes nos tentatives pour contacter le directeur de la santé de Biskra au sujet de cette décision sont restées vaines.