Faire face aux administrations réticentes

Réagissez

Selon la réglementation en vigueur, tous les employeurs privés ou publics sont tenus de déposer auprès de la CNAS une déclaration annuelle des salaires (DAS) de leurs employés, accompagnée d’une déclaration de l’assiette des cotisations (DAC) inhérentes à la masse salariale.

L’année dernière, seulement 14 administrations publiques sur les 223 dont les droits sociaux de leurs employés sont gérés par la CNAS de Biskra ont déposé leurs DAS et DAC. Suite à un forcing mené avec le soutien du wali de Biskra recommandant la nécessaire collaboration inter-administrations publiques pour améliorer et optimiser les services aux citoyens, elles sont désormais 108 à l’avoir fait, a-t-on appris lors d’une conférence de presse animée par le directeur, le Dr Abdelaali Alaoui. «Certes, il y a une augmentation notable des administrations publiques qui collaborent avec la CNAS, mais nous constatons encore que plusieurs d’entre elles confondent entre le fait de s’acquitter de leurs cotisations auprès de la CNAS et de se soumettre à la nécessité d’envoyer leurs DAS et DAC, elles sont encore réticentes à le faire par méconnaissance, incompétence ou simple laisser-aller pénalisant en premier lieu les travailleurs. Nous n’avons pas ce problème avec les entreprises et les sociétés privées.

Désormais, toutes les administrations faisant fi de cette procédure légale seront soumises à des pénalités», menace le directeur de la CNAS, qui a organisé des sessions d’information et de sensibilisation sur ce point précis au bénéfice des responsables de plusieurs administrations publiques et qui projette d’atteindre les 100% dès l’année prochaine.

Commentant les résultats des différentes mesures contenues dans la loi de finances 2016, le directeur de la CNAS de Biskra a annoncé la prolongation au 31 décembre 2016 de ces mesures afin de permettre aux employeurs de déclarer tous leurs travailleurs sans pénalités de retard et avec des exonérations et un effacement de toutes leurs dettes tout en bénéficiant d’un échéancier de payement.

Au sujet de l’affiliation volontaire destinée aux petits artisans et pratiquants d’une activité intermittente, saisonnière ou à domicile, notre interlocuteur a annoncé le chiffre de plus 1000 affiliés bénéficiant pour 3 ans d’une couverture sociale et de congés de maternité, alors qu’environ 3000 nouveaux bacheliers se sont présentés pour l’établissement d’une carte Chifa au niveau du bureau de la CNAS ouvert sur le campus de l’université Mohamed Khider de Biskra en juillet dernier.