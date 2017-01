El Moutribia fête ses 38 ans

Réagissez

Al’occasion de son 38e anniversaire, l’association El Moutribia de Biskra a donné, jeudi soir à la salle Zaâtcha, un somptueux concert de musique andalouse qui a ravi tous les mélomanes présents.

La représentation a commencé par une prestation des jeunes talents de ce groupe qui ont interprété un morceau de touchiat sika, avant que les seniors ne prennent la relève pour enchanter un public d’initiés, constitué de familles et de jeunes intéressés par ce style de musique.

Le clou du spectacle a été une adaptation sur le mode andalou de la célèbre mélopée bédouine écrite par Benguitoune, et merveilleusement interprétée par Khelifi Ahmed, racontant les amours et la fin tragique de Sayd et de Hizia. Créée en 1978 par un groupe de jeunes issus pour la plupart des SMA, comme Hama Djebiret, Kamel Attache, Chaouche Khouane, Lazhar Feliachi et d’autres éléments soutenus par le directeur de la maison de jeunes Emir Abdelkader, Azzedine Djouamaâ, El Moutribia a débuté avec de maigres moyens.

«On est partis de presque rien, une guitare, un violon, une mandole et une derbouka. Avec de la volonté et de la ténacité, nous avons constitué un groupe de musique andalouse à Biskra. Ce qui paraissait être à l’époque une gageure.», se souvient Hama Djebiret, lequel vit actuellement en France.

Après avoir obtenu l’agrément et une petite subvention de la wilaya, dirigée à l’époque par Abdallah Debbagh, les membres fondateurs d’El Moutribia ont acheté des instruments de musique et ont commencé les répétitions quotidiennes. Après un énorme travail d’initiation et d’apprentissage de plusieurs mois d’affilée à répéter une nouba du genre Mezmoum, avec l’aide d’un ami de Kamel Attache, un cheikh de la musique traditionnelle de Blida, venu à Biskra pour une cure thermale, ils se sont produits à Tlemcen, où l’accueil, les encouragements et la générosité du public les ont poussés à poursuivre ce qu’ils qualifient tous de «belle aventure». Dans les funestes années 1990, la formation perd de nombreux membres.

Elle faillit disparaître, mais grâce à des élus de l’APC, férus de la culture, d’art et de musique, comme Louardi Zerari et Saïd Nehaïli, elle survivra à ces années tragiques et des musiciens ayant intégré le groupe la préservent de la dissolution, note-t-on. El Moutribia s’impose dès lors parmi les grandes formations nationales de musique andalouse.

Elle glane des prix et des récompenses dans plusieurs festivals nationaux et continus, sous la houlette de Fethi Rechid, à former des dizaines de jeunes choristes et instrumentistes de musique andalouse. Hélas, elle connaît aujourd’hui une rude traversée du désert, du fait d’un manque de ressources financières.

«Nous tenons le coup grâce à l’aide des parents des jeunes membres du groupe. Ils achètent les vêtements traditionnels et participent à la réparation où a l’achat des instruments de musique. Nous sommes en berne depuis 2 ans faute d’argent. Nous n’avons pas pu participer à plusieurs festivals et soirées musicales auxquels nous avons été invités, mais nous ne désespérons pas de voir la barre se redresser, car El Moutribia est un patrimoine de Biskra.

J’ose espérer que les autorités locales, les mécènes, les bienfaiteurs et les familles seront sensibles à notre appel», a lancé Fethi Rechid, président de l’association et chef d’orchestre d’El Moutribia, en direction principalement de Azzedine Slimani et Mohamed Zemmouri, respectivement maire et directeur de la Maison de la culture de Biskra, qui ont assisté à cette émouvante soirée d’anniversaire. Une soirée qui ne doit pas être la dernière pour cette association emblématique de la reine des Zibans.