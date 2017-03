El Hadi Ould Ali rend visite aux sportifs d’Ouled Djellal

Réagissez

En marge d’une visite de travail et d’inspection effectuée mardi dernier dans la wilaya déléguée d’Ouled Djellel, laquelle est située à 100 km au sud-ouest de Biskra, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a rappelé au cours d’une conférence de presse la politique nationale en matière de développement de la pratique du sport. Au sujet de l’École régionale des sports olympiques de Biskra qui fonctionne en deçà de ses capacités et dont la direction est étrangement basée à Sétif, le ministre a rétorqué qu’il ne voyait aucun inconvénient à ce que cette école soit gérée à partir d’une autre wilaya et qu’elle recevrait les équipes de plusieurs disciplines pour des stages de préparation et des sessions de formation. «Le sport se doit d’être fédérateur afin de lutter contre le régionalisme, l’exclusion et la marginalisation des jeunes. 2020 clubs amateurs de football ont bénéficié de subventions. Demain, nous allons procéder à Alger à la remise des aides financières mobilisées par le MJS aux clubs de football et aux associations sportives de cinq wilayas du pays : Alger, Naama, Saïda, Tébessa et Souk Ahras pour clôturer cette opération», a-t-il souligné. Accompagnée des autorités locales, la délégation ministérielle s’est enquise au cours de cette journée de l’état d’avancement du projet de réalisation d’un stade de 5400 places située au centre de la nouvelle ville d’Ouled Djellel. Les travaux de ce stade sont à environ 30% d’avancement. Il est doté d’une piste d’athlétisme, de salles de musculation et de toutes les commodités nécessaires.

Deux Maisons de jeunes, l’une à Ouled Djellel et l’autre dans la commune de Doucen ont été inaugurées. A noter que le ministre s’est à chaque halte longuement entretenu avec les jeunes sportifs de la région et les cadres de la DJS de Biskra. Il s’est visiblement attiré la sympathie des jeunes en acceptant de prendre des selfies avec eux et en écoutant attentivement leurs demandes et remarques sur la pratique du sport. Ceux-ci n’ont pas manqué l’occasion de lui faire savoir qu’ils avaient des difficultés à trouver des entraîneurs et des animateurs dans les sections de l’athlétisme et de la natation ainsi que leurs déboires relatifs aux déplacements pour participer aux différentes compétitions et tournois organisés à travers le pays faute de moyens de transport appartenant aux clubs. A propos de ces deux griefs, Abdelazziz Djebourabi, directeur de la jeunesse et des sports de Biskra a expliqué que la difficulté à recruter des entraîneurs était liée à la nomenclature nationale des métiers et activités sportives. «La wilaya de Biskra a bénéficié ces dernières années de 300 projets comprenant des stades de proximité, des maisons de jeunes et des salles omnisports. Tout un chacun peut constater la renaissance du football, du cyclisme, du handball et d’autres sports traditionnellement pratiqués dans la région», a-t-il précisé.