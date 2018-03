Echos de Biskra

Réagissez

Une fillette meurt de la rougeole à Ouled Djellal



Une fillette âgée de 4 ans, originaire de la commune de Sidi Khaled, hospitalisée à l’hôpital de la ville d’Ouled Djellal, à 100 km au sud-ouest de Biskra, est décédée, hier matin, de la rougeole, indique une source fiable. Souffrant d’une forte fièvre et d’éruptions cutanées typiques de cette maladie infantile, l’enfant avait été évacué par ses parents vers cette structure médicale. Pour rappel, l’épidémie de rougeole sévissant dans la wilaya de Biskra a causé le décès de 4 enfants à Aïn Naga, Rass El Miaad et Ouled Djellal. Pour en contrecarrer la propagation, Ahmed Kerroum, wali de Biskra, a donné le coup d’envoi, il ya quelques jours, d’une caravane sanitaire qui sillonne les zones enclavées et rurales pour vacciner les enfants et exhorter les parents, notamment ceux qui pratiquent la transhumance, à se diriger vers une structure hospitalière dès le moindre signe de contagion. Des médecins et des paramédicaux sont ainsi mobilisés par la direction de la santé de Biskra pour endiguer cette épidémie de rougeole, de rubéole et d’autres maladies pouvant provoquer des décès chez les plus jeunes, est-il souligné.



Un père condamné à la peine capitale



Accusé d’avoir torturé à mort son enfant de 2 ans, un homme âgé de 24 ans exerçant le métier de maçon, a été condamné, dimanche dernier, à la peine capitale par le tribunal criminel près la cour de Biskra. Son épouse, âgée de 21 ans, poursuivie pour complicité passive et non-assistance à une personne en état de vulnérabilité, a écopé, elle, de 3 ans de prison ferme, a-t-on appris.

Pour rappel, l’oncle de la victime avait ramené, au mois de novembre 2017, le corps sans vie du bébé présentant des traces de profondes morsures et de coups occasionnés par un tuyau en plastique au service des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital Bachir Bennacer de Biskra. L’enquête diligentée par les éléments de la sûreté nationale avait très vite établi l’implication des deux parents dans le décès du nourrisson, lequel a été victime de supplices répétés de la part de son géniteur voulant se venger de sa femme avec laquelle il entretenait des relations conflictuelles depuis des années.