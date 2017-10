Du nouveau pour la Protection civile

Réagissez

Consacré à «La gestion des carrières et parcours professionnels des agents et personnels de la protection civile», le séminaire régional des wilayas du sud et de l’est du pays s’est ouvert mercredi à Biskra pour deux jours.

En quelques années, cette institution de secours et d’aide aux victimes de toutes sortes d’accidents, de problèmes de santé et des effets des catastrophes naturelles a réalisé d’immenses progrès. Ses interventions sont de plus en plus rapides, efficaces et salvatrices, tandis que les agents de la Protection civile tous corps confondus jouissent d’une formation de pointe, de recyclages permanents, d’une protection et des œuvres sociales à la mesure de leurs difficiles et délicates missions. Il y a quelques années, on dénombrait 100 unités d’intervention de la Protection civile éparses sur le territoire national. Entre casernes, compagnies et unités d’interventions, elles atteignent aujourd’hui, le nombre de 800, comptabilisant des milliers d’opérations de secours aux victimes, de contrôle de certains sites sensibles et d’initiatives préventives, de sensibilisation et d’information destinées au grand public, a-t-on appris. «La direction générale de la Protection civile algérienne et la direction européenne de la Protection civile et des actions humanitaires ont signé un protocole d’échange et de coopération. Notre intégration dans le dispositif européen de secours international est une preuve de la confiance dont jouit l’Algérie en matière de protection civile», a annoncé M. Kantar, directeur de la Protection civile de Biskra, à l’occasion de cette rencontre régionale, dont les travaux ont été ouverts par le wali de Biskra.