Distribution imminente de 4000 lots de terrain

Face à la montée de l’impatience des demandeurs de lots de terrain à usage d’habitation de la commune de Biskra, laquelle est en charge de la distribution de 4 000 parcelles, dont 2000 à Bir Zâaboub, à El Alia, et 2000 situées au nord de la ville, au-delà de l’ancien fort turc sur la route de Batna, Azzedine Slimani, président de l’APC de Biskra, explique que toutes les procédures réglementaires et techniques entourant cette opération sont en voie de finalisation. Il souligne aussi que 35 000 demandes d’acquisition de terrain auto-constructibles ont été enregistrées au niveau des services du foncier de la commune depuis l’annonce officielle de ce projet urbanistique d’ampleur et que la commission d’attribution était à pied d’œuvre pour éplucher les dossiers et élaborer une liste de bénéficiaires «équitable et transparente.» Pour rappel, tout demandeur d’un lot de terrain doit résider à Biskra depuis au moins 5 ans, avoir plus de 30 ans s’il est célibataire ou 25 ans s’il est marié. Il est aussi précisé dans les critères d’éligibilité qu’une fratrie ne peut bénéficier que d’un seul terrain dans le cadre de ces deux extensions urbaines attendues depuis des lustres et qui semblent enfin se concrétiser pour la satisfaction des nombreux demandeurs rongés par l’attente.