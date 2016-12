Deuxième Salon international de la datte

Réagissez

Plus de 200 exposants prennent part à la deuxième édition du Salon international des dattes de Biskra (Sidab), qui se déroule du 17 au 20 décembre en cours à l’Ecole régionale des sports olympiques de Biskra.

Visant à promouvoir l’exportation de cette baie des Oasis, a présenter aux clients étrangers ce produit du terroir et ses dérivés, cette manifestation économique sera lancée, aujourd’hui (samedi 17 décembre), par le ministre de l’Agriculture, en présence de nombreux ambassadeurs, consuls, opérateurs économiques et industriels de pays étrangers invités par la CCI des Zibans, coorganisatrice de l’événement avec la CACI et la Safex. Parrainé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ce Salon annuel ambitionne de devenir un espace de rencontres et d’échanges entre les clients et les exportateurs de dattes nationaux, indiquent les organisateurs. La CCI des Zibans comptabilise 460 exportateurs de dattes issus des 16 wilayas phœnicicoles du sud du pays. Leurs principaux clients sont, par ordre d’importance: la France, la Russie, les Emirats arabes unis, le Canada, les Etats-Unis, l’Inde, l’Allemagne, le Maroc et l’Egypte. L’Algérie consacre une superficie de 167 000 ha à la culture des palmiers dattiers.

Avec 18,6 millions de palmiers dattiers, elle produit quelque 990 000 tonnes de dattes, soit 14% de la production mondiale. Ces exportations de dattes ne représentent néanmoins que 3 % des produits vendus à l’étranger. Première wilaya du pays en termes de production de dattes, Biskra est le fief de la Deglet Nour, variété très appréciée des consommateurs du monde entier. On y dénombre 4,2 millions de palmiers dattiers produisant 300 variétés de dattes (dont beaucoup ne sont pas encore exploitables sur une échelle industrielle) ayant chacune ses propriétés, couleur et forme. Le Sidab est l’occasion de mettre en avant les immenses progrès réalisés dans le secteur phœnicicole par les producteurs nationaux concernant l’amélioration de la qualité, du traitement phytosanitaire, de la transformation et du conditionnement des dattes, ainsi que de leurs multiples dérivés.

Des conférences sur les facilités accordées par l’Etat aux intervenants dans le secteur phœnicicole, des séances de dégustation de dattes, une exposition de matériels, équipements et d’outils utilisés par les producteurs de dattes et des rencontres avec des clients d’Europe, d’Afrique et d’Asie sont prévues durant ces 4 jours, précise-t-on. A noter que le Sidab, revêtant en priorité un caractère professionnel, est ouvert au grand public.