Deux hommes retrouvés morts dans une palmeraie

Hier matin, les corps sans vie de deux hommes, répondant aux initiales C. M. et K. M., âgés de 34 et 51 ans, ont été découverts dans une palmeraie de Dhraa El Botitk, une zone agricole de la commune de Tolga, a-t-on appris de sources fiables. Les victimes, présentant des blessures à la tête et au thorax causées par un objet contondant, ont été déposées par les agents de la Protection civile à la morgue de l’hôpital Mohamed Ziouache de Tolga.

Ils n’avaient pas de profession attitrée et vivaient de menus travaux agricoles ou de maçonnerie effectués çà et là pour des particuliers, précise-t-on. Les services de la police scientifique de la gendarmerie territorialement compétents ont délimité un périmètre autour de la scène du crime et procédé aux relevés d’indices et de traces dans le cadre d’une enquête diligentée afin de retrouver le ou les auteurs de ce qui semble, en l’état des informations disponibles, un double homicide.