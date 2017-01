Deux femmes et sept hommes poursuivis pour viol

Réagissez

Accusées de «constitution d’une bande de malfaiteurs» impliquée dans le viol d’une jeune fille de 21 ans, de «prise de photographies indécentes» et de «menaces de les publier sur un réseau social», deux femmes âgées de 28 et 32 ans, dont une coiffeuse professionnelle, ont été placées, samedi dernier, en détention préventive sur ordre du procureur de la République, tandis que des avis de recherche ont été lancés à l’encontre de sept hommes âgés de 28 à 36 ans, indique un communiqué de la sûreté de wilaya de Biskra. Suite à une plainte déposée par la jeune victime, les agents de la police judiciaire ont ouvert une enquête, à l’issue de laquelle il s’avère qu’elle est tombée dans un guet-apens, est-il indiqué.

Poursuivant ses études dans un centre de formation à Biskra, la plaignante aurait été entraînée par ses deux aînées vers un endroit isolé pour y être violée par les sept individus recherchés, et cela sous les regards des mises en cause, qui ont pris des photographies de cette agression sexuelle et l’ont menacée de les publier sur facebook si elle révélait le moindre mot de cette affaire. Un médecin légiste a confirmé les faits. Les sept hommes impliqués ont été identifiés et les recherches pour les retrouver se poursuivent activement, est-il noté.