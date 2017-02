Désarroi des éleveurs d’ovins de Biskra

Réagissez

Une décision jugée extrêmement pénalisante par les acteurs de la filière pastorale.

En application de la loi de finances 2017, stipulant la suppression des subventions publiques pour aider les éleveurs d’ovins à acquérir à des prix soutenus les aliments du bétail nécessaires à leurs troupeaux, le prix de l’orge, qui était de 1550 DA le quintal, est passé subitement à 2750 DA au niveau de l’Office des céréales et légumes secs de la wilaya, tandis que chez les revendeurs privés, il atteindrait les 4 000 DA le quintal.

«Une augmentation fulgurante, qui risque de provoquer une envolée des prix de la viande ovine sur le marché national, mais aussi de celui des béliers et agneaux sacrifiés annuellement à l’occasion de l’Aïd El Kebir», souligne un éleveur d’Ouled Djellel, refusant comme ses pairs cette disposition légale, jugée extrêmement pénalisante par les acteurs de la filière pastorale. Pour rappel, la wilaya de Biskra compte environ 1 100 000 têtes d’ovins.

En plus des végétaux consommés sur les pâturages steppiques de la région, chaque bête consomme 300 g d’orge et de son par jour. «L’alternative serait que les agriculteurs, avec le soutien de l’Etat, investissent dans la production de fourrage et d’aliments du bétail, mais ce n’est pas encore le cas. Espérons que les cieux seront cléments en pluie pour régénérer la couverture végétale des steppes et des parcours pastoraux, afin que nous évitions une déconfiture et une crise prévisibles», note notre interlocuteur.