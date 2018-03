Des vérités qui provoquent la colère du wali

Réagissez

Des pratiques illégales encouragées par des responsables locaux ont été révélées par le wali en personne, lors d’une réunion de l’exécutif.

A l’occasion d’une réunion de l’exécutif, convoquée, mercredi, et consacrée à l’étude du dossier du foncier et des biens domaniaux, le wali de Biskra, Ahmed Kerroum, n’a pas été tendre et s’est vivement emporté contre les responsables de la gestion du foncier, élus et directeurs sectoriels, dans la wilaya de Biskra.

Il a longuement fustigé et tancé l’assistance, en indiquant qu’il avait des informations selon lesquelles des terrains domaniaux ont été détournés de leurs vocations premières dans plusieurs grandes communes de Biskra telles qu’au chef-lieu, à Doucen, El Hadjeb, Foughala, Sidi Okba et à Ouled Djellel en faveur de pseudo et soi-disant-investisseurs qui louent ensuite ces assiettes foncières à 600 000 où 700 000 DA par mois, où y ont réalisés des locaux commerciaux au lieu d’unités productives.

«Des parcelles de terre appartenant à l’État, dont certaines à caractère agricole, ont été illégalement lotis, dotés de tous les réseaux urbains et transformés en cités d’habitations et cela en contrevenant à la réglementation en vigueur», a-t-il souligné. «Nous sommes manifestement en présence d’une gestion anarchique du secteur du foncier.

Nous assistons à une dilapidation inacceptable du foncier public pour des raisons mercantiles. Élus et commis de l’État responsables de cette situation seront redevables de leurs actes devant la justice», a menacé le premier responsable de l’exécutif de la wilaya, lequel a pris à l’issue de cette réunion de travail la décision de geler, via un arrêté, toutes les opérations de cessation de biens fonciers «jusqu’à l’épuration des dossiers pendants et l’éclaircissement de toutes les situations», note-t-on.