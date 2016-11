Des variétés disparues reviennent sur les étals

Réagissez

75 exposants ont pris part à cette rencontre

Le coup d’envoi de la Fête des dattes de Tolga, commune phœnicicole située à 38 km au sud-ouest de Biskra, a été donné, samedi matin, par Camel Chadi, SG du ministère de l’Agriculture.

L’on compte pas moins de 75 exposants qui ont pris part à cette manifestation organisée les 19 et 20 novembre, dont des producteurs de dattes, des exportateurs, des transformateurs, des institutions bancaires et d’assurances, des sociétés activant dans le domaine des produits phytosanitaires, ainsi que des artisans produisant des objets artisanaux de large consommation. L’hôte de Biskra a longuement déambulé de stand en stand pour se faire une idée des progrès de la filière phœnicicole en matière de conditionnement, d’amélioration de la qualité et des techniques culturales du palmier dattier.

Cette manifestation annuelle vise à promouvoir ce produit du terroir qu’est la datte, dont on répertorie plus de 300 variétés à Biskra et à instituer une saine concurrence entre tous les intervenants, du producteur à l’exportateur, en passant par les conditionneurs, les transformateurs, les négociants et les techniciens et chercheurs des instituts agronomiques et de l’université.

Des prix et des diplômes d’honneur ont été remis aux meilleurs producteurs, exportateurs, investisseurs dans le créneau, transformateurs de dattes, ainsi qu’au jeune investisseur le plus dynamique. Un prix spécial a été décerné à l’association pour la valorisation et la protection de la dénomination Deglet Nour Tolga, laquelle œuvre pour la labellisation de cette baie des oasis produite dans la région des Zibans comptant 4,2 millions de palmiers dattiers et qui donneront, selon les estimations officielles, 4,4 millions de quintaux de dattes, dont 3 millions de quintaux de Deglet Nour. Outre celle-ci, qui tient toujours le haut du pavé de par ses qualités nutritives, gustatives et sa forte valeur marchande, des producteurs ont exposé un éventail d’autres variétés de dattes en voie de disparition et qui reviennent graduellement sur les étals.

Ceci a été possible grâce aux mesures édictées par les autorités publiques pour encourager les agriculteurs à diversifier leur production en réservant des parcelles de terre pour Tantboucht, Halwa, Bouzarou, Khadhraya, Hamraya, Itima, Houra et autres Safraya. «Dans le temps, ces variétés de dattes rustiques, à l’apparence fripée, ronde, oblongue, ayant une texture et une couleur différentes, où plus petites que celles habituellement consommées par le commun des mortels étaient réservées pour la famille et les proches, mais l’on constate de plus en plus qu’elles peuvent avoir un bon taux de rentabilité vu qu’elles sont recherchées par les amateurs de dattes et les transformateurs qui doivent souvent se rabattre sur les rebuts pour satisfaire leurs besoins en matière première.

De plus, elles sont résistantes aux aléas climatiques et aux attaques des ravageurs des palmiers dattiers où se mêlent plusieurs variétés de dattes plus saines et fécondes les unes que les autres», a expliqué Hadj Boukhelfa, conseiller agricole venu accompagné de Slimani Moussa Makhlouf, producteur de multiples variétés de dattes d’Ouled Djellel, tenant un des plus attrayants stands de cette édition de la Fête des dattes de Tolga, qui a été organisée à bon escient par la DSA et la Chambre agricole de Biskra.