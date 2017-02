Des trafiquants de stupéfiants arrêtés

Réagissez

Agissant sur des informations faisant état de la présence de 3 individus s’adonnant au commerce illégal de stupéfiants et de boissons alcoolisées dans un quartier de la ville de Biskra, les éléments de la brigade mobile de la PJ de la sûreté de wilaya ont ouvert une enquête préliminaire autour des agissements des suspects, indique un communiqué de cette institution de sécurité. Munis de mandats de perquisition délivrés par le procureur de la République, les enquêteurs ont fouillé les domiciles et retrouvé chez le premier mis en cause une quantité de kif traité et 770 000 DA.

Chez le second, ils ont découvert 40 pilules de psychotropes destinées à la revente et environ 800 000 DA, tandis que chez le troisième complice, rien n’a été trouvé. Impliqué dans cette affaire de constitution d’une bande de malfaiteurs

et de commerce de produits illicites ou soumis à des autorisations spéciales, un quatrième complice

au domicile duquel les policiers ont retrouvé 576 unités de différentes boissons alcoolisées et 250 000 DA,

a été aussi interpellé, Des dossiers pénaux ont été constitués à l’encontre de ces 4 personnes, repris de justice âgés de 24 à 35 ans, qui seront déférées devant le parquet au terme du délai de la garde à vue, est-il précisé.